Власти Украины разрешили выезд за рубеж журналистам и артистам

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Государственная пограничная служба Украины официально разрешила артистам и журналистам, подлежащим призыву, выезжать за границу при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Для того чтобы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, работающие в сфере культуры и информации, могли выехать за границу, необходимо предоставить письмо от Министерства культуры или Министерства цифровой трансформации, приглашение иностранной организации (с переводом на украинский), а также военно-учетный документ с отметками территориальных центров комплектования или электронный военный документ.

В случае отсутствия подтверждения цели поездки в выезде будет отказано, отметили в ведомстве.

В конце февраля украинские власти ограничили выезд за рубеж для журналистов и деятелей культуры. Это решение было принято после того, как стало известно о случаях, когда граждане призывного возраста из этих категорий, имея письма от Министерства культуры, не возвращались в страну.

С 3 марта 2025 года Министерство культуры приостановило выдачу таких писем в Госпогранслужбу. Это решение объяснили юридическими пробелами, которые позволяли незаконный выезд во время военного положения.