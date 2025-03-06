 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины разрешили выезд за рубеж журналистам и артистам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Государственная пограничная служба Украины официально разрешила артистам и журналистам, подлежащим призыву, выезжать за границу при соблюдении нескольких условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Для того чтобы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, работающие в сфере культуры и информации, могли выехать за границу, необходимо предоставить письмо от Министерства культуры или Министерства цифровой трансформации, приглашение иностранной организации (с переводом на украинский), а также военно-учетный документ с отметками территориальных центров комплектования или электронный военный документ.

В случае отсутствия подтверждения цели поездки в выезде будет отказано, отметили в ведомстве.

Трамп-младший назвал «абсолютным злом» мобилизацию на улицах Украины
Политика
Дональд Трамп-младший

В конце февраля украинские власти ограничили выезд за рубеж для журналистов и деятелей культуры. Это решение было принято после того, как стало известно о случаях, когда граждане призывного возраста из этих категорий, имея письма от Министерства культуры, не возвращались в страну.

С 3 марта 2025 года Министерство культуры приостановило выдачу таких писем в Госпогранслужбу. Это решение объяснили юридическими пробелами, которые позволяли незаконный выезд во время военного положения.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
воинский призыв Украина выезд за границу Военная операция на Украине
Материалы по теме
На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянина
Политика
Киев пообещал бронь от мобилизации находящимся за рубежом украинцам
Политика
В Киеве допустили ужесточение мобилизации при «плохой сделке» с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02
Что такое роялти: виды, размер и примеры расчетаИнвестиции, 14:02