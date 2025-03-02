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Военная операция на Украине ,  
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Трамп-младший назвал «абсолютным злом» мобилизацию на улицах Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал процесс мобилизации на Украине.

«Посмотрите все видео в этой теме. Это абсолютное зло», — отреагировал он в соцсети Х на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизуют на улице мужчину.

Депутат Рады сообщила о шевронах «бусифицирован ТЦК» у военных ВСУ
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

На Украине неоднократно происходили инциденты, связанные с принудительной мобилизацией и сотрудниками ТЦК. Так, в конце декабря 2024 года после избиения в военкомате в Сумской области умер мужчина, а в начале января этого года военкомы в Полтавской области сломали другому мужчине ногу.

В конце февраля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали использовать шевроны для обозначения того, что были «бусифицированы» (сленговое название принудительной мобилизации).

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Украина Дональд Трамп-младший мобилизация
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