Трамп-младший назвал «абсолютным злом» мобилизацию на улицах Украины

Дональд Трамп-младший (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал процесс мобилизации на Украине.

«Посмотрите все видео в этой теме. Это абсолютное зло», — отреагировал он в соцсети Х на кадры, где сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизуют на улице мужчину.

На Украине неоднократно происходили инциденты, связанные с принудительной мобилизацией и сотрудниками ТЦК. Так, в конце декабря 2024 года после избиения в военкомате в Сумской области умер мужчина, а в начале января этого года военкомы в Полтавской области сломали другому мужчине ногу.

В конце февраля депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали использовать шевроны для обозначения того, что были «бусифицированы» (сленговое название принудительной мобилизации).