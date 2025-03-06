Силы ПВО за 10 минут сбили два дрона ВСУ над Черным морем и Крымом

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские военные в период с 11:30 до 11:40 мск сбили два украинских беспилотника над Черным морем и Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве ранее сообщили о ликвидации одного беспилотника над Воронежской областью в ночь на 6 марта.

По словам главы региона Александра Гусева, «в одном из районов области» в результате атаки дрона получило повреждения строение. О чем идет речь, губернатор не уточнил. По его словам, пострадавших не было.

До этого, в ночь на 5 марта, над российскими регионами сбили восемь дронов: по три беспилотника над Белгородской областью и Крымом и по одному — над Курской и Брянской областями.