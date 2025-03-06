 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО за 10 минут сбили два дрона ВСУ над Черным морем и Крымом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские военные в период с 11:30 до 11:40 мск сбили два украинских беспилотника над Черным морем и Крымом, сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве ранее сообщили о ликвидации одного беспилотника над Воронежской областью в ночь на 6 марта.

По словам главы региона Александра Гусева, «в одном из районов области» в результате атаки дрона получило повреждения строение. О чем идет речь, губернатор не уточнил. По его словам, пострадавших не было.

За ночь над российскими регионами сбили восемь дронов
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

До этого, в ночь на 5 марта, над российскими регионами сбили восемь дронов: по три беспилотника над Белгородской областью и Крымом и по одному — над Курской и Брянской областями.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
ПВО Черное море Крым дроны
Материалы по теме
За ночь над российскими регионами сбили восемь дронов
Политика
Над Россией за ночь сбили 18 украинских дронов
Политика
Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02
Что такое роялти: виды, размер и примеры расчетаИнвестиции, 14:02