 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь над российскими регионами сбили восемь дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные за ночь сбили восемь украинских дронов над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

По три беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом и по одному — над Курской и Брянской областями.

По словам брянского губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Накануне, в ночь на 4 марта, над Россией за ночь сбили 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Кроме того, в ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Ранее Сызранский нефтеперерабатывающий завод уже несколько раз становился целью для атак.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Минобороны ПВО дроны Брянская область Курская область Белгородская область Крым
Материалы по теме
Дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Политика
Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Политика
Над Россией за ночь сбили 18 украинских дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротстваЭкономика, 07:30
За ночь над российскими регионами сбили восемь дроновПолитика, 07:29
В Приморье спасли покусанного собаками тюлененкаОбщество, 07:23
Трамп анонсировал покупку портов у Панамского канала компанией из СШАПолитика, 07:18
Темные небеса. Почему экономика Японии может обрушиться в 2025 годуPro, 07:00
«Росатом» стал совладельцем разработчика инженерного софтаТехнологии и медиа, 07:00
Трамп рассказал о «важном письме» от ЗеленскогоПолитика, 06:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
FT узнала о подготовке новым канцлером ФРГ «двойной базуки» для обороныПолитика, 06:45
Трамп счел первые недели своей работы успешнее, чем у Джорджа ВашингтонаПолитика, 06:40
В Дагестане силовики нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТООбщество, 06:22
Daily Mail узнала, что США запретили Британии давать разведданные КиевуПолитика, 06:11
Трамп анонсировал наращивание добычи редкоземельных металлов в СШАПолитика, 05:50
Выступление Трампа перед конгрессом прервал демократ, его вывели из залаПолитика, 05:36
Трамп начал выступление перед КонгрессомПолитика, 05:19