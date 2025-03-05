За ночь над российскими регионами сбили восемь дронов

Российские военные за ночь сбили восемь украинских дронов над четырьмя российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

По три беспилотника сбили над Белгородской областью и Крымом и по одному — над Курской и Брянской областями.

По словам брянского губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Накануне, в ночь на 4 марта, над Россией за ночь сбили 18 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Кроме того, в ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Ранее Сызранский нефтеперерабатывающий завод уже несколько раз становился целью для атак.