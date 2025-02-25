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В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.

Таможенники нашли у пассажира из Дубая кольцо за 22 млн руб.
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у 60-летнего иностранца, прибывшего из Австралии транзитом через Дубай, незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston стоимостью 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина пояснил, что это помолвочное кольцо, которое он везет в подарок невесте, и с таможенными правилами иностранец не ознакомился, рассказали в ведомстве.

«Согласно заключению эксперта, кольцо Harry Winston коллекции Classic изготовлено из платины 950 пробы и украшено бриллиантом овальной формы 6 карат, который выделяется двумя багетными боковыми камнями», — говорится в сообщении.

В ФТС отметили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — два года лишения свободы.

Таможенники в аэропорту Грозного нашли у пассажирок золотые цепи по 1 кг
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В январе таможенники аэропорта Грозного обнаружили на шеях двух пассажирок массивные золотые цепи стоимостью 19 млн руб. Вылетавшие в Турцию женщины надели украшения на шею и «спрятали под одеждой». Сотрудники таможни нашли цепи с помощью ручного металлодетектора. Женщины пояснили, что это их личные украшения, а о правилах перемещения они не знали.

Цепи не являются «ювелирными изделиями, а представляют собой переплавленное золото», отметили тогда в ведомстве. Экспертиза определила, что на 99,5% цепи выполнены из золота 999-й пробы.

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Теги
ФТС таможенная служба Австралия Дубай
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