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Общество ,  
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Во Владивостоке нашли пропавшую 11-летнюю девочку

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Во Владивостоке нашли одиннадцатилетнюю девочку Ольгу, которая три дня назад пропала из дома, сообщили в поисковой организации «Примпоиск».

«Ольга З. найдена! жива!» — написала пресс-служба организации в своем телеграм-канале.

Девочку искали полиция и волонтеры. В управлении МВД по региону рассказали, что ребенок не впервые самовольно уходит из дома, девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Ранее в организации сообщили, что несовершеннолетняя 2014 года рождения 2 марта 2025 года ушла из дома по адресу: ул. Русская, д. 53 во Владивостоке.

В январе в Хабаровске нашли десятилетнего мальчика, ранее пропавшего в пригородном селе Нагорное. Ребенка обнаружили на территории частного домовладения в Краснофлотском районе, в полицию позвонил хозяин дома.

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