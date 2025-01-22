В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика
В Хабаровске нашли десятилетнего мальчика, ранее пропавшего в пригородном селе Нагорное, сообщает региональная полиция.
По предварительным данным, ребенка обнаружили на территории частного домовладения в Краснофлотском районе, в полицию позвонил хозяин дома.
Мальчику вызвали скорую помощь, сейчас с ним работают медики и сотрудники хабаровской полиции.
Правоохранители устанавливают маршрут передвижения ребенка за прошедшие сутки, а также причины, по которым он ушел из дома.
В конце октября 2024 года в городе Шарыпово Красноярского края пропали двое подростков, брат и сестра. На поиски тогда подняли весь личный состав полиции города.
Правоохранители обнаружили несовершеннолетних в одном из заброшенных домов села Парная. По данным МВД, ранее семья проживала в этом населенном пункте, поэтому местность была знакома детям.
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