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Общество ,  
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В Хабаровском крае нашли пропавшего десятилетнего мальчика

Фото: МЧС Хабаровского края
Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровске нашли десятилетнего мальчика, ранее пропавшего в пригородном селе Нагорное, сообщает региональная полиция.

По предварительным данным, ребенка обнаружили на территории частного домовладения в Краснофлотском районе, в полицию позвонил хозяин дома.

Мальчику вызвали скорую помощь, сейчас с ним работают медики и сотрудники хабаровской полиции.

Правоохранители устанавливают маршрут передвижения ребенка за прошедшие сутки, а также причины, по которым он ушел из дома.

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Фото:Сергей Булкин / Global Look Press

В конце октября 2024 года в городе Шарыпово Красноярского края пропали двое подростков, брат и сестра. На поиски тогда подняли весь личный состав полиции города.

Правоохранители обнаружили несовершеннолетних в одном из заброшенных домов села Парная. По данным МВД, ранее семья проживала в этом населенном пункте, поэтому местность была знакома детям.

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Дети пропавший ребенок Хабаровский край
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