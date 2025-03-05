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В Мексике нашли расчлененные тела девяти студентов, пропавших за несколько дней до этого, сообщает местный телеканал UnoTV.

Тела были обнаружены в штате Пуэбла в припаркованном автомобиле Volkswagen Vento с номером штата Тласкала. Машину заметили другие водители, они посчитали ее подозрительной и сообщили об этом в полицию.

Рядом с автомобилем находился брезент с пятнами крови, под ним лежали несколько тел. Останки еще четырех человек были найдены в багажнике, а также в мешке и сумке.

Как уточняет UnoTV, среди убитых пятеро мужчин и четыре женщины. Власти смогли установить личности только двух девушек — 29-летней Энджи Лизет П. и 21-летней Лесли Н. Первую в последний раз видели живой 21 февраля, вторую — 24 февраля. Позднее прокуратура выдала на обеих девушек поисковые карточки.

По данным телеканала, группа студентов из Тласкалы в последний раз выходила на связь в конце февраля.

В конце апреля 2024 года в Мексике пропали два австралийца и один американец, отправившиеся в страну для занятия серфингом. Через несколько дней их тела нашли в колодце.

В местной прокуратуре сообщили, что туристы погибли от огнестрельных ранений в голову. По версии властей, причиной убийства стало желание злоумышленников украсть запчасти из пикапа, на котором путешествовали мужчины.