Орбан решил выяснить у лидеров ЕС, как они собираются победить без США

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнает у лидеров стран Евросоюза, как и почему они собираются поддерживать Украину без США, не нанеся при этом ущерб своим интересам. Об этом Орбан сообщил в интервью журналисту Даниелю Бохару.

Орбан заявил, что хотел бы получить ответ на вопрос, почему некоторые страны, в том числе Франция, желают продолжения военной операции на Украине.

«Я хотел бы узнать, если за три года стороны конфликта не смогли победить Россию и помочь Украине в победе, несмотря на то что американцы были на стороне войны, то теперь, когда американцы больше не поддерживают войну, а воинственный лагерь стал намного слабее, почему они думают, что смогут выиграть эту войну?» — сказал Орбан.

В начале марта Макрон сообщил, что Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. На саммите лидеры также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности. «Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.

Позже глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что без участия США Европа не сможет долго оказывать военную помощь Украине, не нанося при этом серьезный ущерб своим собственным интересам. По словам министра, страны ЕС, поддерживающие военную операцию на Украине, стараются «сломить» усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

При этом, если у них это не получится, то они сами продолжат финансировать продолжение боевых действий, но нанесут «ошеломляющий ущерб» себе же, отметил Сийярто.