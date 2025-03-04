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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто предсказал ошеломляющий ущерб ЕС от помощи Украине без США

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Без участия США Европа не сможет долго оказывать военную помощь Украине, не нанося при этом серьезный ущерб своим собственным интересам, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передал M1.

По словам министра, страны ЕС, поддерживающие военную операцию на Украине, стараются «сломить» усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. При этом, если у них это не получится, то они сами продолжат финансировать продолжение боевых действий, отметил Сийярто.

«Я думаю, что, если Европа продолжит идти по этому пути, если европейские политики, поддерживающие войну, продолжат эту политику, Европа увидит, какой ошеломляющий ущерб она нанесет», — сказал он.

Сийярто вновь заявил, что Венгрия поддерживает переговоры между Россией и США, направленные на урегулирование украинского конфликта.

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Петер Сийярто
Ранее Сийярто также прокомментировал итоги встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

28 февраля на встрече в Овальном кабинете, где должно было пройти подписание соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым, Трамп, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили. Предметом спора стали в том числе урегулирование ситуации на Украине и благодарность Киева за помощь Вашингтона. После этого украинский лидер покинул Вашингтон досрочно, заключение сделки и пресс-конференция были отменены.

Сийярто заявил, что эта встреча показала, кто выступает за мир, а кто за войну. По его словам, в пользу мира выступал Трамп, и его речь Сийярто назвал «величайшим событием за последние три года». Венгерский министр также выразил надежду, что республиканец добьется успеха на переговорах между США и Россией. «Только американо-российское соглашение может вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу», — подчеркнул Сийярто.

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Теги
Евросоюз Украина Петер Сийярто военная помощь
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