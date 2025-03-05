Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса на сутки

Российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса в Москву на сутки

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Вылет рейса авиакомпании «Россия» из кубинского города Варадеро в Москву задержали на сутки, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По данным онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, рейс FV6928 должен был отправиться в Россию 4 марта в 19:25 по местному времени (по московскому — 5 марта в 3:25). Однако, как рассказали в авиакомпании, его отложили по техническим причинам.

В пресс-службе «России» уточнили, что пассажиров доставят в Москву на резервном самолете, вылет которого запланирован на 3:10 мск 6 марта. Люди, ожидающие вылета, сейчас находятся в отеле, им предоставляют питание и напитки.

Рейс будет выполнять Boeing 777-300ER, следует из информации на сайте Шереметьево. Он вмещает до 457 человек. Shot пишет, что из-за задержки рейса на Кубе застряли около 400 российских туристов.

В феврале в петербургском аэропорту Пулково вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко. После этого для выполнения рейса был выделен резервный самолет.

В Nordwind объяснили произошедшее технической неисправностью.