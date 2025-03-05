 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса на сутки

Российские туристы застряли на Кубе из-за задержки рейса в Москву на сутки
Фото: stbar1964 / Shutterstock
Фото: stbar1964 / Shutterstock

Вылет рейса авиакомпании «Россия» из кубинского города Варадеро в Москву задержали на сутки, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

По данным онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, рейс FV6928 должен был отправиться в Россию 4 марта в 19:25 по местному времени (по московскому — 5 марта в 3:25). Однако, как рассказали в авиакомпании, его отложили по техническим причинам.

В пресс-службе «России» уточнили, что пассажиров доставят в Москву на резервном самолете, вылет которого запланирован на 3:10 мск 6 марта. Люди, ожидающие вылета, сейчас находятся в отеле, им предоставляют питание и напитки.

Рейс будет выполнять Boeing 777-300ER, следует из информации на сайте Шереметьево. Он вмещает до 457 человек. Shot пишет, что из-за задержки рейса на Кубе застряли около 400 российских туристов.

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за снегопада в Сочи
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В феврале в петербургском аэропорту Пулково вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко. После этого для выполнения рейса был выделен резервный самолет.

В Nordwind объяснили произошедшее технической неисправностью.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Куба Москва авиакомпания «Россия» задержка рейса Варадеро новости
Материалы по теме
Самолет Qantas аварийно сел в Сиднее из-за задымления в кабине пилотов
Общество
Российские туристы более чем на сутки застряли в Египте
Общество
Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
Politico узнало о готовности в ЕС платить за оружие «пока Трамп не умрет»Политика, 20:04
Россияне застряли на Кубе из-за задержки рейса на суткиОбщество, 19:55
Четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговорПолитика, 19:42
Производитель Campari и Aperol оценил ущерб от пошлин СШАВино, 19:40
Комитет Думы одобрил закон о неоднократном призыве в течение годаПолитика, 19:32
США и Украина обсудили дату и место переговоров о миреПолитика, 19:29
Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 годаЭкономика, 19:27
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Безработица в России выросла впервые более чем за годЭкономика, 19:20
Вологодские власти передумали запрещать работу мигрантов на стройкахПолитика, 19:16
Экс-главком НАТО в Европе назвал сценарий развала альянсаПолитика, 19:16
«РИА Новости» сообщило о деле против звезды «Вампиров средней полосы»Политика, 19:15
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Цена нефти Brent впервые за полгода упала ниже $69 за баррельИнвестиции, 19:15
В Эрмитаже решили перенести бесплатные дни на праздникиОбщество, 19:13