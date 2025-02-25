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Общество ,  
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«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за снегопада в Сочи

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«Аэрофлот» из-за обильного снега в Сочи скорректировал расписание некоторых своих рейсов, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Так, в Москве задержаны рейсы SU1150, SU1124, SU1610 и SU1140. Рейс SU1126 отменили, пассажирам предоставят места на SU1140.

Кроме того, задержаны рейс SU2802 из Санкт-Петербурга, SU1151, SU1125, SU1611, SU1141 из Сочи в Москву и SU2803 из Сочи в Санкт-Петербург.

Перевозчик также перенаправил рейсы SU1152, SU1122, SU2915 и SU1136 в аэропорты Минеральных вод, Махачкалы и Астрахани.

На Благовещенск обрушилась снежная «буря столетия»
Общество
Фото:blagoveshchensk_rf / Telegram

Полеты в Сочи возобновят после улучшения погодных условий в городе, отметили в пресс-службе.

В городе третий день продолжается снегопад, чего не было более 10 лет. Ранее РБК Краснодар сообщал, что из-за непогоды в Сочи 23 февраля 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Минводах, Владикавказе и Грозном. Вечером того же дня рейсы начали возвращаться в Сочи после улучшения погодных условий.

27 ноября 2024 года в Благовещенске случилась снежная «буря столетия». Из-за снегопада тогда четыре рейса — из Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Москвы — ушли на запасной аэродром в Хабаровск. В самом Благовещенске рейсы в тот день также задерживались.

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Теги
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