«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за снегопада в Сочи
«Аэрофлот» из-за обильного снега в Сочи скорректировал расписание некоторых своих рейсов, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Так, в Москве задержаны рейсы SU1150, SU1124, SU1610 и SU1140. Рейс SU1126 отменили, пассажирам предоставят места на SU1140.
Кроме того, задержаны рейс SU2802 из Санкт-Петербурга, SU1151, SU1125, SU1611, SU1141 из Сочи в Москву и SU2803 из Сочи в Санкт-Петербург.
Перевозчик также перенаправил рейсы SU1152, SU1122, SU2915 и SU1136 в аэропорты Минеральных вод, Махачкалы и Астрахани.
Полеты в Сочи возобновят после улучшения погодных условий в городе, отметили в пресс-службе.
В городе третий день продолжается снегопад, чего не было более 10 лет. Ранее РБК Краснодар сообщал, что из-за непогоды в Сочи 23 февраля 11 рейсов ушли на запасные аэродромы в Минводах, Владикавказе и Грозном. Вечером того же дня рейсы начали возвращаться в Сочи после улучшения погодных условий.
27 ноября 2024 года в Благовещенске случилась снежная «буря столетия». Из-за снегопада тогда четыре рейса — из Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока и Москвы — ушли на запасной аэродром в Хабаровск. В самом Благовещенске рейсы в тот день также задерживались.
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