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Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу

Пассажиры самолета из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, который вынужденно сел в петербургском аэропорту Пулково, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее авиакомпания Nordwind сообщила, что выделит для перелета резервный самолет.

Летевший из Москвы на Кубу самолет экстренно сел в Пулково
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Согласно сервису Flightradar, самолет вылетел из Шереметьево в 7:54 23 февраля, хотя по расписанию он должен был вылететь почти на 40 минут раньше — в 7:15. В связи с подозрением на техническую неисправность экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Согласно данным сервиса, из Пулково он вылетел в 0:26.

О какой именно технической неисправности идет речь, компания не уточнила. РЕН ТВ в телеграм-канале со ссылкой на источник написал, что воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя.

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Теги
Аэропорт Пулково прокуратура Куба Москва
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