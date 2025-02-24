Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу

Пассажиры самолета из Москвы в Кайо-Коко на Кубе, который вынужденно сел в петербургском аэропорту Пулково, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее авиакомпания Nordwind сообщила, что выделит для перелета резервный самолет.

Согласно сервису Flightradar, самолет вылетел из Шереметьево в 7:54 23 февраля, хотя по расписанию он должен был вылететь почти на 40 минут раньше — в 7:15. В связи с подозрением на техническую неисправность экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. Согласно данным сервиса, из Пулково он вылетел в 0:26.

О какой именно технической неисправности идет речь, компания не уточнила. РЕН ТВ в телеграм-канале со ссылкой на источник написал, что воздушное судно совершило посадку из-за отказа двигателя.