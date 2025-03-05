Володин указал Мурашко на качество подготовки врачей в непрофильных вузах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 марта обратил внимание министра здравоохранения Михаила Мурашко на качество медицинского образования в непрофильных вузах. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем телеграм-канале. Мурашко выступал в рамках правительственного часа на тему кадрового обеспечения медицинских и образовательных организаций.

На видео, опубликованном Матвеевым, Володин заявил, что министр здравоохранения обязан обращать внимание на качество образования, которое получают выпускники-врачи в непрофильных вузах.

«Хорошо, если в кафе официантами [будут работать]... А то они придут в поликлинику по месту жительства, и будут проблемы. Об этом мы сегодня тоже хотим поговорить. Не может быть министр здравоохранения вне принятия решения по таким вопросам. К нему же придут [пациенты] в больницы, которые имеют отношение к Минздраву», — сказал Володин.



В ходе правительственного часа Володин также подчеркнул, что поступить на медицинскую специальность в непрофильный вуз можно с низким баллом государственного экзамена, что сказывается на качестве подготовки будущих специалистов.

«Вот Московский финансово-промышленный университет начал готовить уже врачей, причем разного профиля. <...> Подчеркиваю, Финансово-промышленный университет. <...> Если для того, чтобы поступить в ведущие вузы Москвы на профильные специальности тех же врачей, надо от 70 баллов и выше, то здесь — от 40 баллов и выше. Это что, не заботит никого из тех, кто должен принимать решение?» — cказал Володин.

В феврале 2025 года Госдума одобрила законопроект о запрете на электронное и дистанционное обучение врачей. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Тогда в ходе парламентского обсуждения Михаил Мурашко поддержал принятие законопроекта, отметив, что обучение в данном формате приводит к неудовлетворительной подготовке специалистов.