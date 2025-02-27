Володин рассказал, какие законы вступят в силу с началом марта

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С началом марта в России вступят в силу несколько законов, в том числе об ограничениях на продажу энергетиков, специальных счетах для иноагентов и новых требованиях к рекламе кредитов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, 1 марта начнут действовать законы:

о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков. Теперь продавец будет обязан отказать покупателю в продаже тонизирующих напитков, если есть сомнения по поводу его возраста, а документ, подтверждающий совершеннолетие, не представлен. Как отметил Володин, ранее такие меры работали только в нескольких регионах. Кроме того, подросткам теперь будет запрещено продавать опасные газосодержащие товары, например баллончики для заправки зажигалок. По словам спикера Госдумы, такие баллончики дети «могут использовать для токсикомании»;

о специальных рублевых счетах для лиц со статусом иностранного агента. Они должны будут открыть такой счет и хранить на нем доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости или сдачи ее в аренду. Снять эти средства владелец сможет только после того, как добьется исключения из реестра иноагентов;

об установлении самозапрета на оформление кредитов для защиты от мошенников. Оформить ограничение можно будет через «Госуслуги»;

о новых требованиях к рекламе кредитов и займов. Теперь в ней должны будут содержаться все условия, влияющие на полную стоимость кредитов, а также предупреждение о рисках;

об ограничении нагрузки на педагогов. С 1 марта преподаватели в вузах и колледжах будут подготавливать документацию по конкретным спискам;

о разрешении на использование материнского капитала при строительстве частного дома по эскроу-счетам.

С 1 марта также вступят в силу изменения в порядке взимания платы за отопление. Сейчас в России существуют два способа расчета платежей за отопление: когда за коммунальную услугу платят по факту и когда платежи разбиваются на равные части в течение всего года, в том числе летом, когда отоплением фактически не пользуются.

С началом весны те регионы, где тепло оплачивается по факту, потеряют право перехода на платежи равными частями в течение всех 12 месяцев года. Регионы, в которых эта схема уже действует, смогут самостоятельно выбрать: остаться на ней или начать оплачивать отопление по факту.