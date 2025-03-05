Песков рассказал, что «пока не ловился» на неоднократные звонки жуликов

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему много раз звонили мошенники, но им пока не удалось его обмануть.

«Звонили неоднократно. Пока не ловился», — рассказал он в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Песков также уточнил, что один из его «близких родственников чудом не стал жертвой» мошенников. «Случайно вовремя поделился со мной», — отметил пресс-секретарь.

В сентябре 2024 года он также рассказал, что ему звонили телефонные мошенники и разговаривали «знакомыми голосами». Песков выступил за введение ответственности за использование в подобных целях технологий искусственного интеллекта.

Вместе с тем он отметил, что о возможностях, способных «технически страховать людей от подобных злоумышленников», ему неизвестно. «Пока, насколько я знаю, таких технологий еще не изобрели», — уточнил Песков, выразив надежду на их скорое появление.

В марте глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта (ИИ).