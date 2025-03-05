Бастрыкин предложил считать использование ИИ отягчающим обстоятельством

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил считать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта (ИИ) в делах о мошенничестве.

Об этом он заявил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Ст. 163 [Уголовного кодекса России — вымогательство], которая существует, должна быть дополнена вот этим моментом, что являются отягчающими обстоятельства, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что в России уже есть случай, когда ИИ «вторгается в систему финансового обеспечения». Бастрыкин не привел детали.

В ноябре 2024 года председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также заявил, что использование ИИ в преступных целях должно стать отягчающим обстоятельством. Сенатор отметил, что искусственный интеллект все чаще становится инструментом преступной деятельности, в том числе кибермошенничества.

В мае 2024 года Пушков отметил, что с применением технологий ИИ связаны такие виды правонарушений, как мошенничество, дезинформация, вовлечение в террористическую деятельность несовершеннолетних. «Весьма наболевшей является тема телефонного мошенничества с обманом людей и фактическим вымогательством у них денег <...> При этом сгенерированный компьютером голос невозможно отличить от голоса реального человека», — сказал Пушков.

К тому же с помощью ИИ можно исказить историю, создать ложные информационные поля, подчеркнул Пушков.

Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова тогда рассказала об аресте россиянина на основании неверного опознания, которое провел ИИ. «После того как человек десять месяцев провел в заключении, была признана ошибка», — сказала сенатор.