 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиян

Набиуллина: самозапрет на кредиты за четыре дня установили 3 миллиона россиян
Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Кредиты для физических лиц в 2025 году
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За четыре дня действия закона более 3 млн человек воспользовались возможностью установить добровольный самозапрет на кредиты через «Госуслуги» . Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, ее слова приводит «РИА Новости».

«Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример — это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты», — сказала Набиуллина.

Вице-спикер Думы предложил ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов, вступил в силу 1 марта. Чтобы установить такой запрет, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Гражданину необходимо указать личные данные и определить параметры запрета: полный отказ от получения потребительских кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления займов.

Отменить самозапрет на получение кредитов можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Ограничение снимается на следующий рабочий день после внесения изменений в реестр, что предотвращает мгновенную отмену под влиянием мошенников и позволяет человеку принять осознанное решение.

3 марта Министерство цифрового развития сообщило, что чаще всего заявление на самозапрет подавали в Москве (351 тыс.), Санкт-Петербурге (143,9 тыс.) и Московской области (112,3 тыс.), при этом средний возраст заявителя составил 53 года.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
потребительские кредиты ЦБ Россия Эльвира Набиуллина федеральный закон
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Потребзаймы обогнали автокредиты по выгоде при покупке машин
Финансы
Правительство утвердило порядок самозапрета на кредиты для россиян
Общество
Почти 2 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Бастрыкин предложил считать использование ИИ отягчающим обстоятельствомОбщество, 18:24
Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиянФинансы, 18:21
«Страх» или точка входа. Как использовать просадку биткоинаКрипто, 18:16
В Москве задержали мужчину за призывы к свержению администрации ШадринскаОбщество, 18:15
Вильфанд назвал время окончания противоположного Эль-Ниньо явленияОбщество, 18:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:06
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-картПолитика, 18:04
Лыжник Клебо повторил рекорд Нортуга по победам на чемпионатах мираСпорт, 18:03
Берлин заявил, что достиг предела в поставках оружия УкраинеПолитика, 17:59
750 л.с. за $133 тыс. Cadillac показал новый внедорожник Escalade IQLАвто, 17:57
Акции всех майнинг-компаний упали в 2025-м. Главное из отчета JPMorganКрипто, 17:57
Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать активы с привязкой к рублюИнвестиции, 17:49
В Техасе предложили переименовать стейк «Нью-Йорк»Вино, 17:44