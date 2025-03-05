Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиян
Набиуллина: самозапрет на кредиты за четыре дня установили 3 миллиона россиян
За четыре дня действия закона более 3 млн человек воспользовались возможностью установить добровольный самозапрет на кредиты через «Госуслуги» . Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, ее слова приводит «РИА Новости».
«Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример — это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты», — сказала Набиуллина.
Закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов, вступил в силу 1 марта. Чтобы установить такой запрет, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. Гражданину необходимо указать личные данные и определить параметры запрета: полный отказ от получения потребительских кредитов или ограничение только на дистанционные способы оформления займов.
Отменить самозапрет на получение кредитов можно также с помощью заявления через «Госуслуги» и МФЦ. Ограничение снимается на следующий рабочий день после внесения изменений в реестр, что предотвращает мгновенную отмену под влиянием мошенников и позволяет человеку принять осознанное решение.
3 марта Министерство цифрового развития сообщило, что чаще всего заявление на самозапрет подавали в Москве (351 тыс.), Санкт-Петербурге (143,9 тыс.) и Московской области (112,3 тыс.), при этом средний возраст заявителя составил 53 года.
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