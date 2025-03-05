Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиян

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За четыре дня действия закона более 3 млн человек воспользовались возможностью установить добровольный самозапрет на кредиты через «Госуслуги» . Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, ее слова приводит «РИА Новости».

«Мы видим, что люди активно пользуются механизмами, которые могут их защитить. Хороший пример — это самозапрет на кредиты. Он работает четыре дня, но уже более 3 миллионов человек, за четыре только дня, установили самозапрет на кредиты, чтобы мошенники не могли оформить на их имя кредиты», — сказала Набиуллина.



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