Вильфанд назвал время окончания противоположного Эль-Ниньо явления

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Природное явление Ла-Нинья, которое влияет на погоду почти на всей Земле и связано с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, начнет переходить в нейтральную фазу в конце марта — апреле текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В ближайшее время, начиная с конца марта, в апреле начнется переход Ла-Нинья в нейтральное состояние, это уже говорит о том, что температура низкой на глобусе не будет», — отметил синоптик.

Ла-Нинья — это процесс снижения температуры воды в океане. Ему противоположно явление Эль-Ниньо, при котором температура океана повышается не более чем на три градуса. Оба природных явления сменяют друг друга с периодичностью от двух до семи лет и значительно влияют на климат. Они могут вызывать природные катаклизмы, включая засухи, наводнения и неурожаи.

О наступлении Ла-Нинья синоптик сообщил в начале февраля. Он спрогнозировал, что явление будет непродолжительным и в марте-апреле перейдет в нейтральную фазу.

Вильфанд добавил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозировалось, но такой сценарий не исключался.

Последнее Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024-го и сделало минувший год самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура впервые превысила порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила 1,6°C.