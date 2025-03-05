 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд назвал время окончания противоположного Эль-Ниньо явления

Вильфанд: Ла-Нинья начнет переходить в нейтральную фазу в апреле 2025 года
Фото: Ernesto Ryan / Getty Images
Фото: Ernesto Ryan / Getty Images

Природное явление Ла-Нинья, которое влияет на погоду почти на всей Земле и связано с понижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, начнет переходить в нейтральную фазу в конце марта — апреле текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В ближайшее время, начиная с конца марта, в апреле начнется переход Ла-Нинья в нейтральное состояние, это уже говорит о том, что температура низкой на глобусе не будет», — отметил синоптик.

Ла-Нинья — это процесс снижения температуры воды в океане. Ему противоположно явление Эль-Ниньо, при котором температура океана повышается не более чем на три градуса.

Оба природных явления сменяют друг друга с периодичностью от двух до семи лет и значительно влияют на климат. Они могут вызывать природные катаклизмы, включая засухи, наводнения и неурожаи.

О наступлении Ла-Нинья синоптик сообщил в начале февраля. Он спрогнозировал, что явление будет непродолжительным и в марте-апреле перейдет в нейтральную фазу.

Вильфанд добавил, что возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не прогнозировалось, но такой сценарий не исключался.

Последнее Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024-го и сделало минувший год самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура впервые превысила порог в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила 1,6°C.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Роман Вильфанд Гидрометцентр Тихий океан
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Вильфанд пообещал москвичам на 8 марта температуру выше нормы
Общество
Вильфанд спрогнозировал избыток осадков в марте на Урале и в Сибири
Общество
Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Бастрыкин предложил считать использование ИИ отягчающим обстоятельствомОбщество, 18:24
Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиянФинансы, 18:21
«Страх» или точка входа. Как использовать просадку биткоинаКрипто, 18:16
В Москве задержали мужчину за призывы к свержению администрации ШадринскаОбщество, 18:15
Вильфанд назвал время окончания противоположного Эль-Ниньо явленияОбщество, 18:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-картПолитика, 18:04
Лыжник Клебо повторил рекорд Нортуга по победам на чемпионатах мираСпорт, 18:03
Берлин заявил, что достиг предела в поставках оружия УкраинеПолитика, 17:59
750 л.с. за $133 тыс. Cadillac показал новый внедорожник Escalade IQLАвто, 17:57
Акции всех майнинг-компаний упали в 2025-м. Главное из отчета JPMorganКрипто, 17:57
Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать активы с привязкой к рублюИнвестиции, 17:49
В Техасе предложили переименовать стейк «Нью-Йорк»Вино, 17:44