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Общество ,  
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Вильфанд сообщил о наступлении противоположного Эль-Ниньо явления

На планете наблюдается природное явление Ла-Нинья, которое влияет на погоду почти на всей Земле, оно связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это явление не интенсивное и в марте-апреле оно перейдет в нейтральную фазу. «То есть не очень продолжительное и не интенсивное Ла-Нинья. Оценки пока таковы, они уточняются», — отметил Вильфанд.

Ла-Нинья — процесс снижения температуры в океане. Обратное ему явление называется Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.

Эти явления сменяют друг друга каждые 2–7 лет и оказывают существенное влияние на климат. Так, оба эти феномена способны вызывать самые разные природные катаклизмы, в том числе засуху, наводнения или неурожаи.

Вильфанд добавил, что возвращение обратного процесса, Эль-Ниньо, в 2025 году пока не прогнозируется, но такой сценарий не исключен.

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Последнее Эль-Ниньо длилось с мая 2023 года по апрель 2024-го. В результате прошлый год стал на Земле самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году впервые превысила порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила 1,6 °C.

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Персоны
Роман Вильфанд климат Тихий океан
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года


 

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