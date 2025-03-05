Шмыгаль: правовых оснований для запрета русских песен на Украине нет

В Киеве не нашли правовых оснований для запрета песен на русском языке

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На Украине нет правовых оснований для запрета песен на русском языке, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Так он ответил на петицию о блокировке русскоязычных песен на стриминговых платформах — Apple Music и Spotify, размещенную 17 февраля на официальном сайте украинского правительства.

«На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку», — сказал Шмыгаль.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина разрабатывает законы по ограничению «свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.п.». Шмыгаль привел в пример акты о цифровых услугах (Digital Services Act — DSA) и о цифровых рынках (Digital Markets Act — DMA), которые вступили в силу в некоторых государствах — членах Европейского союза.

С их помощью страны хотят уменьшить «возможные системные риски и угрозы демократическим процессам», обеспечить права граждан и свободу слова. Украина собирается создать аналоги в своем законодательстве.

В октябре 2022 года на Украине вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки. Верховная рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов нельзя транслировать в общественных местах. Запрещены и гастроли исполнителей из России. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешаются лишь в том случае, если артист с гражданством России публично высказался против военных действий на Украине.

В июле 2023 года Киевский городской совет наложил мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке на территории города. Мораторий распространили на объекты материальной и духовной культуры.