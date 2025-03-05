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Ограничения для мигрантов ,  
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Путин потребовал пресечь каналы нелегальной миграции

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Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал от ведомства усилить борьбу с нелегальной миграцией. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения подобного рода, все поручения на этот счет уже даны», — отметил глава государства.

Путин также поручил МВД совместно с профильными службами изучить возможность отказа от бумажных миграционных карт и перехода к электронной авторизации для иностранцев.

Президент отметил, что приоритетом в миграционной политике остается безопасность граждан России и защита культурной идентичности страны. Он подчеркнул, что эти меры должны быть включены в обновленную Концепцию государственной миграционной политики, которая должна быть принята в текущем году.

В России появится публичный реестр для нелегальных мигрантов
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В конце февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в России наблюдается рост дерзких проявлений экстремизма со стороны мигрантов, что представляет серьезную угрозу для общественной безопасности.

По данным СК, в 2024 году мигранты совершили 253 преступления террористического характера, что превышает показатель 2023 года (231 преступление). Бастрыкин отметил, что многие из правонарушителей находятся в стране незаконно и свободно перемещаются, нарушая требования миграционного законодательства.

В России с 5 февраля начал работу реестр нелегальных мигрантов, созданный на базе информационного центра МВД. Новый порядок предусматривает их высылку из страны, а сам реестр доступен для работодателей, предпринимателей и граждан, планирующих нанимать иностранцев. Помимо сведений о незаконно пребывающих лицах, в системе содержится информация о мигрантах, совершивших правонарушения. После исключения из реестра режим высылки перестает действовать.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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