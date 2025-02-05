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Ограничения для мигрантов ,  
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Бастрыкин рассказал о дерзком проявлении экстремизма со стороны мигрантов

Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Иностранцы в России стали проявлять более дерзкий экстремизм, что создает серьезную угрозу для общества, считает председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — сказал Бастрыкин на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам 2024 года.

По словам главы СК, в 2024 году в России мигранты совершили 253 преступления террористического характера, тогда как годом ранее — 231. Бастрыкин отметил, что зачастую совершающие преступления мигранты находятся в России незаконно, бесконтрольно перемещаются в стране, нарушая предписания миграционного законодательства.

Замглавы МВД раскрыл число нелегальных мигрантов на территории России
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В России с 5 февраля на базе информационного центра МВД заработал реестр нелегальных мигрантов, а также вступил в силу новый порядок их высылки из страны. Как отмечал замглавы министерства Александр Горовой, реестр будет общедоступным: с данными смогут ознакомиться работодатели, частные предприниматели и российские граждане, желающие заключить трудовое соглашение с иностранцем. Помимо данных о нелегально пребывающих в стране, там будет содержаться информация о мигрантах-правонарушителях. После исключения сведений из реестра действие режима высылки будет прекращаться.

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Теги
Cледственный комитет РФ Александр Бастрыкин мигранты экстремизм
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