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Политика ,  
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Путин призвал не допускать расхлябанности в МВД во время военной операции

Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

В условиях военного конфликта на Украине в правоохранительной сфере России не должно быть никакой расхлябанности, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

«В условиях <...> проведения специальной военной операции <...> Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», — сказал президент.

Путин заявил, что вся правоохранительная сфера и «ключевое ее звено МВД» должны строить свою работу, исходя из угроз, возникающих «в сегодняшней ситуации».

Он также заверил, что при этом, не нужно применять такие же методы работы, как в 1941 или 1942 году.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В своей речи Путин также заявил, что в России нельзя снижать темпы борьбы с коррупцией, а особое внимание необходимо уделить хищениям при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов.

Путин уточнил, что важно «выявлять не только конкретных преступников», но и «криминогенные риски в законодательстве», чтобы устранить предпосылки для подобных правонарушений. По его словам, долгосрочные планы развития страны «требуют надежного обеспечения экономической безопасности», поэтому отрасли экономики и финансового сектора должны быть очищены от схем отмывания преступных доходов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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