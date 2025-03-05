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Общество ,  
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Путин сообщил о почти завершенной паспортизации жителей новых регионов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей почти полностью завершена. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Путин.

Президент добавил, что в сложных условиях сотрудники МВД «работали достойно и профессионально; делали все, чтобы помочь людям, защитить правопорядок и обеспечить ритмичную каждодневную работу территориальных подразделений».

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В июле 2022 года Владимир Путин подписал указ о том, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. После присоединения Запорожской и Херсонской областей меры также распространились на эти территории.

По данным МВД России на сентябрь 2023 года, за год российские паспорта получили 2,2 млн жителей новых территорий.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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