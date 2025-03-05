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Власти Германии предупредили о нехватке казарм при возвращении призыва

Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Возвращение обязательной военной службы в 2025 году в Германии приведет к дефициту казарм для размещения всех призывников, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус, комментируя инициативу представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Флориана Хана вернуть воинскую повинность уже в этом году. Об этом сообщает Ассоциация немецкого бундесвера со ссылкой на интервью Писториуса телеканалу ARD.

«Относительно легко делать такие заявления. У нас нет казарм в достаточном количестве, которые нам понадобились бы, чтобы разместить всех призывников одного года рождения. Поэтому гораздо важнее, чтобы мы могли предоставить возможности тем, кто выбирает это [службу] добровольно», — отметил Писториус.

Всеобщая воинская обязанность в Западной Германии была введена в 1956 году. В 1960-х годах срок службы в армии составлял 18 месяцев, однако со временем его начали сокращать. В 2011 году Германия полностью отказалась от обязательной военной службы, перейдя на контрактную армию. Сегодня служить могут как мужчины, так и женщины.

По его словам, будет сложно обновить базы данных для учета призывников, так как система учета не обновлялась более десяти лет. Для этого необходимо принять новый закон, что затруднительно из-за окончания срока полномочий текущего состава бундестага. Министр также отметил, что вопрос реформирования военной службы может стать частью коалиционных переговоров между Социал-демократической партией Германии и ХДС, а модель призыва следует обсуждать с учетом современных реалий.

«Скоропалительные заявления, что мы можем вновь ввести службу в том формате, каким он был раньше, не помогают делу. А дальше будет видно», — подытожил Писториус.

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В мае 2024 года Писториус решил не возвращать обязательный призыв в армию. В своем выступлении 27 мая на заседании исполкома СДП он представил модель добровольной службы, основанную на стимулax для молодежи, включающую бесплатные водительские права, помощь в погашении кредитов на обучение и языковые курсы.

Писториус отметил, что не использует термин «призыв». Вместо этого он предложил разослать 18-летним гражданам страны анкеты для оценки физической подготовки, отметив, что это потребует изменений в законодательстве о защите персональных данных.

Министр признал ошибку отмены призыва и говорил о реорганизации бундесвера, ссылаясь на шведскую модель, которая не подразумевает прохождение службы для всех, а обращается к подходящим для ее несения мужчинам и женщинам после проверки.

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Теги
Германия Борис Писториус военная служба казарма
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