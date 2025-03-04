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Самолет экстренно вернулся в аэропорт Хабаровска из-за задымления

Фото: Хабаровские авиалинии
Фото: Хабаровские авиалинии

Самолет L-410, выполнявший рейс Хабаровск — Аян, экстренно вернулся в аэропорт вылета в связи с задымлением в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным телеграм-канала AmurMash, борт авиакомпании «ХабАвиа» вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Аян, однако вскоре после взлета экипаж обнаружил задымление в салоне. Командир принял решение вернуться. Около 11:40 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета, где уже дежурили экстренные службы. На борту находились 11 пассажиров, никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пассажиры экстренно севшего в Пулково самолета вылетели на Кубу
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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В конце февраля в Хабаровске самолет, готовившийся к вылету в Николаевск-на-Амуре, вернулся на стоянку в аэропорт из-за ухудшения самочувствия второго пилота.

Инцидент произошел 25 февраля. Воздушное судно DHC-8 находилось в процессе подготовки к взлету, когда у члена экипажа резко ухудшилось состояние. Командир принял решение прекратить вылет и вызвать медицинскую помощь.

После замены экипажа рейс был выполнен с задержкой.

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Теги
Хабаровск задымление самолет
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