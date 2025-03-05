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На 8 Марта парковка станет бесплатной по всей Москве

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Валерия Калугина / ТАСС
Фото: Валерия Калугина / ТАСС

В Международный женский день парковка по всей столице будет бесплатной. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Это будет распространяться в том числе на улицы с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и на зоны динамического тарифа, пояснил градоначальник. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме, добавил мэр.

Платные парковки появились в столице в 2012 году, оплачивать их можно в специальном приложении. С осени прошлого года власти города начали пересматривать тарифы на стоянку, исходя из загруженности улиц и дворов. Так, на 27 улицах средняя загрузка парковок составила менее 50% — в итоге тарифы на нее были снижены, причем минимальный составил 40 руб. в час. А на улицах, где обычно занято 80–90% мест, тарифы повысили. В число таких зон попали улицы Малая Никитская и Александра Невского; Елоховский проезд.

Это должно разгрузить популярные места и способствовать тому, чтобы водители занимали незаполненные, а также «сократить лишний трафик, создаваемый водителями, которые ищут свободные места», поясняли в столичном департаменте транспорта. Там также считают, что повышение тарифов на популярных парковках приведет к тому, что местные жители с резидентными разрешениями смогут быстрее находить себе место для стоянки: места будут быстрее освобождаться.

С ноября в Москве действует система динамических тарифов на парковку на ряде центральных улиц: это, например, Ильинка, площадь Тверская Застава, Рождественский бульвар, Новая площадь и Никитский переулок. Так, при минимальной загруженности парковка там бесплатная, а если свободных мест практически не останется, то максимальный тариф составит 800 руб. в час.

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Сергей Собянин Москва парковка 8 Марта
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