На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифы

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С 1 ноября 2024 года на 7,3% столичных улиц будут пересмотрены тарифы на платную парковку автомобилей, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Коррекция привязана к анализу загруженности тех или иных парковок.

Так, на 27 улицах средняя загрузка парковок составляет сейчас менее 50% — там тарифы будут снижены, вплоть до 40 руб. за час. Речь идет, например, про набережную Академика Туполева, улицу Клочкова, 2-ю и 3-ю Рощинские улицы. В других же местах, где обычно занято 80–90% мест, тарифы будут скорректированы в сторону повышения. К примеру, это улицы Малая Никитская и Александра Невского, а также Елоховский проезд.

В московском Дептрансе пояснили, что эти меры призваны сбалансировать использование парковочных мест автолюбителями: разгрузить популярные места и занять незаполненные. «Это также сократит лишний трафик, создаваемый водителями, которые ищут свободные места, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Местные жители также смогут быстрее находить парковку, так как стоянки будут освобождаться быстрее».

Кроме того, с 1 ноября на ряде улиц упростится парковка для местных жителей — там, где будет расширена зона резидентных разрешений. Местным водителям достаточно будет оформить на портале mos.ru парковочное разрешение и парковаться возле домов без оплаты и в приоритетном порядке.

Ранее в столичной мэрии рассказали о запуске эксперимента с динамическим ценообразованием парковочных тарифов. С 1 ноября на пяти улицах в центре Москвы стоимость парковки будет меняться в режиме онлайн в зависимости от их загруженности. Если парковка полностью пустая, тариф может составить даже 0 руб.