 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифы

Сюжет
Новости Москвы
Сюжет
Новые законы в России
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С 1 ноября 2024 года на 7,3% столичных улиц будут пересмотрены тарифы на платную парковку автомобилей, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Коррекция привязана к анализу загруженности тех или иных парковок.

Так, на 27 улицах средняя загрузка парковок составляет сейчас менее 50% — там тарифы будут снижены, вплоть до 40 руб. за час. Речь идет, например, про набережную Академика Туполева, улицу Клочкова, 2-ю и 3-ю Рощинские улицы. В других же местах, где обычно занято 80–90% мест, тарифы будут скорректированы в сторону повышения. К примеру, это улицы Малая Никитская и Александра Невского, а также Елоховский проезд.

В московском Дептрансе пояснили, что эти меры призваны сбалансировать использование парковочных мест автолюбителями: разгрузить популярные места и занять незаполненные. «Это также сократит лишний трафик, создаваемый водителями, которые ищут свободные места, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Местные жители также смогут быстрее находить парковку, так как стоянки будут освобождаться быстрее».

Кроме того, с 1 ноября на ряде улиц упростится парковка для местных жителей — там, где будет расширена зона резидентных разрешений. Местным водителям достаточно будет оформить на портале mos.ru парковочное разрешение и парковаться возле домов без оплаты и в приоритетном порядке.

Ранее в столичной мэрии рассказали о запуске эксперимента с динамическим ценообразованием парковочных тарифов. С 1 ноября на пяти улицах в центре Москвы стоимость парковки будет меняться в режиме онлайн в зависимости от их загруженности. Если парковка полностью пустая, тариф может составить даже 0 руб.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
парковки в Москве резиденты изменение тарифов Москва Дептранс
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дорогиОбщество, 17:47
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в СШАПолитика, 17:35
В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревностиОбщество, 17:33
В какие криптовалютные сети переходил капитал в сентябре. Топ-4 проектаКрипто, 17:20
Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефонТехнологии и медиа, 17:17
Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»Политика, 17:11
На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифыГород, 17:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастикиСпорт, 16:59
Внутренний туризм и рынок краткосрочной аренды: перспективы и трендыОтрасли, 16:55
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговорыПолитика, 16:54
Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмыСпорт, 16:53
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУПолитика, 16:38
Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный ударПолитика, 16:35
Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразованияГород, 16:34