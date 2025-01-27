Водители за год исправили 2 млн ошибок при оплате парковки в приложении

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По итогам 2024 года водители более 2 млн раз исправляли ошибки при оплате стоянки в приложении «Парковки России», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Возможности приложения позволяют вносить изменения в уже завершенные парковочные сессии.

Так, если пользователь указал ошибочный номер автомобиля, парковочной зоны, либо неправильное время начала или окончания сессии, он может внести исправления до конца суток. Чтобы отредактировать время окончания парковки, нужно дождаться ее фактического завершения. Остальные изменения можно вносить даже при досрочном завершении парковки.

Именно на время завершения парковочной сессии пришлось больше всего исправлений — порядка 72% от общего их числа, отметил Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичные цифровые сервисы, — добавил вице-мэр. — В том числе, постоянно работаем над улучшением приложения «Парковки России», чтобы пользоваться им становилось еще удобнее».

Приложение «Парковки России» для смартфонов появилось в 2012 году, до 2022-го оно называлось «Парковки Москвы». Теперь там можно оплатить парковочные сессии в других регионах (например, в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске), проезд по платным трассам и так далее.