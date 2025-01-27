 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Водители за год исправили 2 млн ошибок при оплате парковки в приложении

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

По итогам 2024 года водители более 2 млн раз исправляли ошибки при оплате стоянки в приложении «Парковки России», рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Возможности приложения позволяют вносить изменения в уже завершенные парковочные сессии.

Так, если пользователь указал ошибочный номер автомобиля, парковочной зоны, либо неправильное время начала или окончания сессии, он может внести исправления до конца суток. Чтобы отредактировать время окончания парковки, нужно дождаться ее фактического завершения. Остальные изменения можно вносить даже при досрочном завершении парковки.

Именно на время завершения парковочной сессии пришлось больше всего исправлений — порядка 72% от общего их числа, отметил Ликсутов. «По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать столичные цифровые сервисы, — добавил вице-мэр. — В том числе, постоянно работаем над улучшением приложения «Парковки России», чтобы пользоваться им становилось еще удобнее».

Приложение «Парковки России» для смартфонов появилось в 2012 году, до 2022-го оно называлось «Парковки Москвы». Теперь там можно оплатить парковочные сессии в других регионах (например, в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске), проезд по платным трассам и так далее.

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
оплата парковки Москва Максим Ликсутов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Reuters узнал о намерении ЕС вернуться к переговорам с Украиной по газуПолитика, 16:33
Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину снятия блокады. ВидеоПолитика, 16:29
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:23
Протестующие в Белграде заблокировали крупнейшую транспортную развязкуПолитика, 16:21
Более 150 тыс. посвященных холокосту архивных документов выложили в СетьLife, 16:17
Путин поздравил Лукашенко с «убедительной победой» на выборах президентаПолитика, 16:13
Водители за год исправили 2 млн ошибок при оплате парковки в приложенииГород, 16:08
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В Тегеране сообщили о покупке российских истребителей Су-35Политика, 16:07
Сколько вам лет на самом деле: стоит ли измерять биологический возрастPro, 16:03
Заградительный вал на пляже Анапы. ВидеоОбщество, 15:59
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:57
NVIDIA потеряла почти $500 млрд капитализации из-за китайского ИИИнвестиции, 15:57
Дело гендиректора «СД Атриум» о хищениях на госконтрактах передали в судОбщество, 15:54
Польский министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за призыва МаскаПолитика, 15:50