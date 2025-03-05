«Яндекс» представил улучшенную версию определителя номера на iOS

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания «Яндекс» выпустила обновленную версию собственного определителя телефонных номеров для смартфонов iPhone, который работает на базе iOS 18. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Новая версия АОН способна распознавать мошеннические и другие нежелательные вызовы с точностью 93%. Теперь определитель номера получает данные из собственной пополняемой онлайн-базы с более чем 70 млн номеров, что в десятки раз больше, чем в предыдущей версии, рассказали в компании. Чтобы определитель мог работать с этой базой, разработчики внедрили механизм определения звонков в реальном времени.

В iOS 18 определитель номера обращается к собственной онлайн-базе при каждом вызове. Это происходит мгновенно и никак не задерживает звонок, заверили в «Яндексе». Кроме того, компания постоянно пополняет эту базу, в том числе благодаря обратной связи от пользователей, благодаря чему они могут сами отправлять определителю информацию о полезных и нежелательных номерах.

АОН можно включить командой для виртуального помощника «Алиса» или вручную в блоке «Сервисы» на главной странице приложения с «Алисой».

Летом 2023 года «Яндекс» запустил АОН при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) и Viber. Новый функционал поможет предупредить пользователей о звонках от мошенников.

Такой же определитель, но только для сотовой связи он запустил еще в 2018 году и теперь масштабировал его на два мессенджера. На Telegram он не распространяется. Функционал доступен для пользователей iOS и Android. Для подключения определителя надо установить приложение «Яндекс с Алисой».