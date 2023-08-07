«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в WhatsApp и Viber

«Яндекс» будет определять номера при звонках не только по телефону, но и в мессенджерах, подобную технологию развивает и «Тинькофф». Мошенники используют такой способ, так как он дешевле и позволяет обойти защиту от операторов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) и Viber. Новый функционал поможет предупредить пользователей о звонках от мошенников, сказал РБК представитель компании.

Такой же определитель, но только для сотовой связи он запустил еще в 2018 году и теперь масштабировал его на два мессенджера. На Telegram он не распространяется. Функционал доступен для пользователей iOS и Android. Для подключения определителя надо установить приложение «Яндекс с Алисой».

Определитель «Яндекса» сообщит пользователю о возможной цели звонка с незнакомого номера, отмечает представитель компании. Сервис предупреждает как о негативных входящих абонентах, в том числе о мошенниках, спаме или рекламе, так и о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и т.п. Информация будет поступать из открытых источников и от партнеров «Яндекса», а также будет учитывать отзывы пользователей.

Банки и компании все чаще стали обращать внимание на звонки мошенников через мессенджеры. У Тинькофф Банка уже есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp, но он работает только для на устройствах с iOS. Скоро эта возможность будет запущена и на Android, сказал РБК представитель кредитной организации. О планах создания защиты от мошеннических звонков в мессенджерах в июне этого года объявила и «Лаборатория Касперского».

Как со звонками мошенников справляются сейчас

В России уже существуют сервисы по определению номеров при звонках по сотовой связи, которые были запущены сотовыми операторами, банками или IТ-компаниями. Однако эта проблема до последнего времени не была решена при звонках в мессенджерах. «Звонки, которые проходят через сеть мобильных операторов, легко идентифицируются, технологии мессенджеров делают этот процесс намного сложнее», — отмечает представитель «Тинькофф».

По данным аналитиков «Яндекса», в последнее время растет число жалоб пользователей на звонки от спамеров и мошенников в мессенджерах. Этот же рост видят и компании по кибербезопасности. «Злоумышленники начали массово использовать для обзвонов мессенджеры еще во второй половине прошлого года. Сегодня эта угроза также остается актуальной», — говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Мошенники все чаще совершают звонки через мессенджеры с 2022 года, потому что за них не надо платить в отличие от использования SIP-телефонии (звонков через интернет), добавляет представитель F.A.C.C.T.

Входящие вызовы в мессенджерах нельзя заблокировать или отследить централизованно в отличие от «классических» звонков по сотовой связи. К тому же злоумышленники придумали еще одну легенду: они объясняют жертвам такой способ связи тем, что необходимо использовать зашифрованный канал, продолжает Голованов. «Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип», — перечисляет представитель ВТБ. По словам представителя F.A.C.C.T., далеко не все потенциальные жертвы замечают, что вызов идет не через телефонный звонок и у многих это не вызывает подозрений.

Клиенты ВТБ ежемесячно получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников, сообщили в банке. Из них около 20% совершаются через мессенджеры, в начале года их доля составляла 50%. Альфа-банк не фиксирует аномальный рост мошеннических звонков в мессенджерах, сказал РБК его представитель.

«Звонки через мессенджеры — один из использующихся сегодня способов общения мошенника с жертвой. Интересно, что при звонке через WhatsApp мошенники в 37% случаев используют иностранные номера. При этом самым популярным и вредоносным каналом все еще остается обычный телефонный звонок: больше 70% клиентских потерь происходит в ходе такого звонка», — отметили в Тинькофф Банке.