branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Bloomberg предупредил о «мучительной расплате» для экономики Евросоюза Экономика, 09:22
Маск заявил, что ему может понадобиться операция перед боем с Цукербергом Общество, 09:04
Глава Камчатки оценил траты на авиарейсы из-за отсутствия железной дороги Общество, 09:00
Скорость запуска: зачем Москва создала экосистему исследования лекарств Город, 09:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
В IT требуют удаленку. Как офис стал преградой при найме Pro, 08:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в WhatsApp и Viber Финансы, 08:30
В Татарстане три человека погибли в ДТП с трактором Общество, 08:21
Месси сделал дубль в третьем матче подряд и установил несколько рекордов Спорт, 08:13
FT узнала о запрете для экономистов Китая говорить о проблемах Экономика, 08:06
Расходы бизнеса на экологию впервые превысили ₽1 трлн Бизнес, 08:00
В Калужской области ПВО сбила беспилотник Политика, 07:50
Губернатор уволил дорожников после отчета о выполнении плана на 2300% Общество, 07:45
Финансы ,  
0 

«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в WhatsApp и Viber

«Яндекс» запустил определитель звонков от мошенников в мессенджерах WhatsApp и Viber
«Яндекс» будет определять номера при звонках не только по телефону, но и в мессенджерах, подобную технологию развивает и «Тинькофф». Мошенники используют такой способ, так как он дешевле и позволяет обойти защиту от операторов
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) и Viber. Новый функционал поможет предупредить пользователей о звонках от мошенников, сказал РБК представитель компании.

Такой же определитель, но только для сотовой связи он запустил еще в 2018 году и теперь масштабировал его на два мессенджера. На Telegram он не распространяется. Функционал доступен для пользователей iOS и Android. Для подключения определителя надо установить приложение «Яндекс с Алисой».

Определитель «Яндекса» сообщит пользователю о возможной цели звонка с незнакомого номера, отмечает представитель компании. Сервис предупреждает как о негативных входящих абонентах, в том числе о мошенниках, спаме или рекламе, так и о звонках от служб доставки, банков, медицинских учреждений и т.п. Информация будет поступать из открытых источников и от партнеров «Яндекса», а также будет учитывать отзывы пользователей.

Банки и компании все чаще стали обращать внимание на звонки мошенников через мессенджеры. У Тинькофф Банка уже есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp, но он работает только для на устройствах с iOS. Скоро эта возможность будет запущена и на Android, сказал РБК представитель кредитной организации. О планах создания защиты от мошеннических звонков в мессенджерах в июне этого года объявила и «Лаборатория Касперского».

Как со звонками мошенников справляются сейчас

В России уже существуют сервисы по определению номеров при звонках по сотовой связи, которые были запущены сотовыми операторами, банками или IТ-компаниями. Однако эта проблема до последнего времени не была решена при звонках в мессенджерах. «Звонки, которые проходят через сеть мобильных операторов, легко идентифицируются, технологии мессенджеров делают этот процесс намного сложнее», — отмечает представитель «Тинькофф».

Читайте на РБК Pro
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
В IT требуют удаленку. Как офис стал преградой при найме
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес

По данным аналитиков «Яндекса», в последнее время растет число жалоб пользователей на звонки от спамеров и мошенников в мессенджерах. Этот же рост видят и компании по кибербезопасности. «Злоумышленники начали массово использовать для обзвонов мессенджеры еще во второй половине прошлого года. Сегодня эта угроза также остается актуальной», — говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Мошенники все чаще совершают звонки через мессенджеры с 2022 года, потому что за них не надо платить в отличие от использования SIP-телефонии (звонков через интернет), добавляет представитель F.A.C.C.T.

Входящие вызовы в мессенджерах нельзя заблокировать или отследить централизованно в отличие от «классических» звонков по сотовой связи. К тому же злоумышленники придумали еще одну легенду: они объясняют жертвам такой способ связи тем, что необходимо использовать зашифрованный канал, продолжает Голованов. «Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип», — перечисляет представитель ВТБ. По словам представителя F.A.C.C.T., далеко не все потенциальные жертвы замечают, что вызов идет не через телефонный звонок и у многих это не вызывает подозрений.

Клиенты ВТБ ежемесячно получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников, сообщили в банке. Из них около 20% совершаются через мессенджеры, в начале года их доля составляла 50%. Альфа-банк не фиксирует аномальный рост мошеннических звонков в мессенджерах, сказал РБК его представитель.

«Звонки через мессенджеры — один из использующихся сегодня способов общения мошенника с жертвой. Интересно, что при звонке через WhatsApp мошенники в 37% случаев используют иностранные номера. При этом самым популярным и вредоносным каналом все еще остается обычный телефонный звонок: больше 70% клиентских потерь происходит в ходе такого звонка», — отметили в Тинькофф Банке.

По последним данным Банка России, в первом квартале 2023 года доля социальной инженерии (звонки от якобы сотрудников банков, ЦБ, силовиков с целью заставить жертву перевести деньги мошенникам) среди всех способов хищений составила 50,5%. За этот период мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 4,5 млрд руб.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
мошенники переводы
Материалы по теме
Мошенники начали рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка»
Финансы
Телефонные мошенники стали использовать номера Ирана и Сирии при звонках
Технологии и медиа