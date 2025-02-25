«Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» на новой нейросети
«Яндекс» внедрил в чат с «Алисой Про» языковую модель нового поколения YandexGPT 5 Pro, которая сравнима с ChatGPT-4o, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«YandexGPT 5 Pro отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты», — говорится в сообщении.
Благодаря нововведению «Алиса Про» научилась писать код, считать и выполнять логические задания, четче формулировать заданный формат текста и выбирать наиболее подходящие для российской аудитории источники в поисковике, рассказали в «Яндексе».
«Алиса» на YandexGPT 5 Pro доступна в чате приложения, на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Яндекс с Алисой», в мобильной и десктопной версиях «Яндекс Браузера», а также в «умных» устройствах. Представителям бизнеса модель доступна на платформе Yandex Cloud.
«Чтобы все желающие могли попробовать «Алису Про» и саму модель, число бесплатных запросов временно увеличили с 5 до 20 в день. Для пользователей с подпиской на опцию «Про» нет никаких ограничений», — уточнили в «Яндексе».
В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek представила языковую модель DeepSeek V3, которая способна анализировать и переводить тексты, программировать, а также писать эссе. По словам разработчиков, она способна конкурировать с ChatGPT, а стоимость ее обучения составила $5,6 млн. OpenAI, в свою очередь, потратила на обучение GPT $78 млн.
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