«Яндекс» перезапустил чат с «Алисой» на новой нейросети

В чат с «Алисой Про» внедрили языковую модель YandexGPT 5 Pro. В «Яндексе» назвали ее сопоставимой по качеству ответов с GPT-4o от OpenAI и в 64% случаев превосходящей китайскую Qwen2.5

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«Яндекс» внедрил в чат с «Алисой Про» языковую модель нового поколения YandexGPT 5 Pro, которая сравнима с ChatGPT-4o, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«YandexGPT 5 Pro отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты», — говорится в сообщении.

Благодаря нововведению «Алиса Про» научилась писать код, считать и выполнять логические задания, четче формулировать заданный формат текста и выбирать наиболее подходящие для российской аудитории источники в поисковике, рассказали в «Яндексе».

«Алиса» на YandexGPT 5 Pro доступна в чате приложения, на сайте alice.yandex.ru, в приложении «Яндекс с Алисой», в мобильной и десктопной версиях «Яндекс Браузера», а также в «умных» устройствах. Представителям бизнеса модель доступна на платформе Yandex Cloud.

«Чтобы все желающие могли попробовать «Алису Про» и саму модель, число бесплатных запросов временно увеличили с 5 до 20 в день. Для пользователей с подпиской на опцию «Про» нет никаких ограничений», — уточнили в «Яндексе».

Руководитель «Алисы Про» Виталий Данилкин анонсировал появление в ближайшее время в чате еще одной языковой модели нового семейства. В целом оно делится на мощную языковую модель Pro и облегченную Lite. Согласно данным замеров «Яндекса» методом слепого сравнения (Side by Side), YandexGPT 5 Pro сопоставима по качеству ответов с GPT-4o и в 64% случаев превосходит китайскую модель Qwen2.5 (версию Qwen-2.5-32b-Instruct) в решении стандартных задач сервисов компании. По результатам международных тестов и их адаптаций для русского языка новая модель приблизилась к GPT-4o, а в ряде задач — не уступает или превосходит ее по качеству. По сравнению с Qwen2.5 (версия Qwen-2.5-32b-Instruct) YandexGPT 5 Pro лучше отвечает на фактовые вопросы и следует заданному формату, немного уступая в математике, подчеркнули в «Яндексе».

В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek представила языковую модель DeepSeek V3, которая способна анализировать и переводить тексты, программировать, а также писать эссе. По словам разработчиков, она способна конкурировать с ChatGPT, а стоимость ее обучения составила $5,6 млн. OpenAI, в свою очередь, потратила на обучение GPT $78 млн.