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На месте сгоревшего OBI в Химках построят акватермальный комплекс

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Акватермальный комплекс откроют в 2027 году в Химках на месте сгоревшего магазина OBI, сообщили РБК в пресс-службе управляющей компании (УК) «Мега». Объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб.

Всесезонный курорт «Аэротермы» будет встроен в торговый центр «Мега Химки» и займет площадь 13,5 тыс. кв. м. На территории комплекса разместятся бани, сауны, хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны. Также предусмотрены термальные бассейны и зоны отдыха на открытом воздухе.

«Партнерство с «Аэротермами» станет дополнительной возможностью для «Мега Химки» расширить одну из самых востребованных семейных категорий и привлечь новых посетителей — более 3 тыс. человек в сутки», — прокомментировала строительство комплекса генеральный директор УК «Мега» Любовь Попова.

Проект планируется завершить в четвертом квартале 2027 года.

РБК направил запрос в пресс-службу «Мега Химки».

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки». Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В декабре 2022 года в торговом центре «Мега Химки» произошел пожар, охвативший площадь более 15 тыс. кв. м, возгорание началось в здании магазина OBI. Произошло частичное обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м, взрывались банки с краской и аэрозоли. Пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти.

По данным Следственного комитета, причиной пожара стали сварочные работы, проведенные с нарушением требований безопасности. В результате возгорания погиб охранник магазина.

В МЧС отметили, что проверки гипермаркета не проводились из-за моратория на инспекции бизнеса.

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Теги
Химки OBI термальный комплекс Строительство новости
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