В Днепропетровской области сообщили об ударах по предприятиям Павлограда

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два промышленных предприятия получили повреждения в Павлограде в Днепропетровской области в результате ракетных ударов, сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

На одном из заводов начался пожар, который спасатели смогли быстро ликвидировать. Также были разбиты окна в двух пятиэтажных жилых домах. По его словам, пострадавшие среди мирных жителей отсутствуют.

По данным издания «Страна», еще один удар был нанесен по Покровской общине Никопольского района. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 марта Минобороны России сообщило о нанесении удара ракетным комплексом «Искандер» по военному полигону в Новомосковске, расположенном в Днепропетровской области. По данным ведомства, на момент удара на полигоне находились военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате атаки погибли до 150 человек, среди которых 30 иностранных инструкторов.

Это не первый случай применения «Искандера»: ранее в декабре ведомство продемонстрировало видео удара комплексом, уничтожившего пункт дислокации сил специальных операций Украины в Николаевской области.