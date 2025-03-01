Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полигону ВСУ под Днепром

Российская армия нанесла удар ракетным комплексом «Искандер» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

На этом полигоне, уточнили в оборонном ведомстве, проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате удара были убиты до 150 военных, в том числе 30 иностранных инструкторов.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.

Ранее в декабре Минобороны показало удар «Искандером» по пункту дислокации ВСУ. Тогда российские военные уничтожили пункт дислокации сил специальных операций Украины (ССО) «Юг» в поселке Ровное Николаевской области.