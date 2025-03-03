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Военная операция на Украине ,  
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Командующий Сухопутных войск ВСУ подтвердил удар по полигону под Днепром

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Драпатый
Михаил Драпатый (Фото: Drapatyi_KSV / Telegram )

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Трагедия на полигоне — это ужасное последствие вражеского удара», — написал он.

Драпатый заверил, что «каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность».

По факту произошедшего назначена независимая проверка с участием военной контрразведки, командующий ВСУ добавил, что будет требовать «строжайшего наказания для тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

1 марта 2025 года Минобороны России сообщило, что российская армия нанесла удар комплексом «Искандер-М» по полигону армии Украины «Новомосковский» в Днепропетровской области. По данным министерства, в результате ракетного удара уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. На полигоне «Московский» проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Днепропетровская область полигон ВСУ «Искандер-М»
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