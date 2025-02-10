Мужчину и двух подростков задержали за поджог релейного шкафа
В Белгородской области задержали молодого человека 2005 года рождения и двух подростков по подозрению в совершении диверсии на железной дороге за деньги, сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного отделения следственного комитета (МСУТ СК) России.
В отделе уточнили, что задержанные подожгли релейные шкафы, находясь на железнодорожной станции «Старый Оскол» в Белгородской области, 6 февраля 2025 года. С заказчиком они общались в мессенджере, говорится в сообщении.
«В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», — уточнили в СК.
Уголовное дело возбудили по пункту «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт). За это преступление предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы.
В региональном Управлении ФСБ сообщили РБК, что задержаны граждане 2005, 2007 и 2009 годов рождения, «которые за денежное вознаграждение <...> совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры на территории Старооскольского городского округа Белгородской области».
В декабре 2024 года суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам заключения фигурантов дела о поджоге релейного шкафа.
Мужчин признали виновными в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшиеся шесть — в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что в 2023 году один из них обнаружил в одной из чат-групп обещание «неустановленного лица» заплатить 8 тыс. руб. за поджог релейного шкафа, входящего в состав любого из предложенных на выбор устройств сигнализации ОАО «РЖД». Осужденные решили заработать деньги и совершили диверсию.
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