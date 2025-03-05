В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

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Полицейские в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, 4 марта в дежурную часть Минусинского района Красноярского края МВД России поступило сообщение об обнаружении тел супругов 1958 года рождения с ножевыми ранениями. Полицейские прибыли в квартиру, где произошло преступление, но подозреваемый уже скрылся на автомобиле убитой пары.

Утром 5 марта его задержали сотрудники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии в одном из домов в переулке Светлогорском. Задержанный — местный житель 1989 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление.

В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее МВД сообщило о задержании семейной пары, подозреваемой по делу об убийстве своего знакомого. По данным полиции, супруги расчленили тело и спрятали в два чемодана, после чего оставили их на берегу Невы.