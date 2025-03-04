Общество ,
0
Задержаны подозреваемые в расчленении знакомого под Петербургом. Видео
МВД опубликовало видео с задержанными по подозрению в расчленении знакомого
МВД показало видео с семейной парой, подозреваемой по делу об убийстве своего знакомого в Ленинградской области.
По версии следствия, 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области муж и жена убили своего знакомого, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Супруги расчленили тело и спрятали в два чемодана, после чего оставили их на берегу Невы.
Останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга 1 марта. Полицейские установили личность убитого, а затем задержали подозреваемых в Петрозаводске, куда те прибыли, «соблюдая меры конспирации».
Читайте РБК в Telegram.