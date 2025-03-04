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По подозрению в убийстве с расчленением в Петербурге задержали супругов

По подозрению в убийстве с расчленением в Петербурге задержали супругов
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В Карелии задержали семейную пару по подозрению в убийстве с расчленением в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, убийство произошло 26 февраля в арендованной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области.

«Супружеская пара расправилась со своим знакомым. Чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили их на берегу Невы», — говорится в сообщении.

Полицейские оперативно вышли на след подозреваемых и с помощью коллег из Республики Карелия задержали их в Петрозаводске. В ближайшее время супруги будут доставлены в Санкт-Петербург для дальнейшего расследования дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса — Убийство.

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Два чемодана с частями человеческого тела были найдены 1 марта в Невском районе Санкт-Петербурга. Останки были упакованы в клетчатую сумку и завернуты в пакеты. Чемоданы нашли возле дома № 3 по улице Славянской.

По словам Волк, 1 марта останки случайно нашел житель Санкт-Петербурга, «который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке».

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Санкт-Петербург убийство убийства с расчленением Ирина Волк задержание
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