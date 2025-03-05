 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге кондуктор троллейбуса убил пассажира в ходе конфликта

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Кондуктор троллейбуса в Санкт-Петербурге убил пассажира, не рассчитав силу при попытке успокоить хулигана, сообщила городская полиция.

По ее данным, инцидент произошел вечером 4 марта в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда.

«В троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. 72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни», — рассказали в полиции.

По информации портала «78.ru», нетрезвый дебошир также поднял руку на кондуктора.

Против напавшей на кондуктора в Москве нелегалки возбудили уголовное дело
Общество

Пожилого кондуктора привезли в следственные органы, тело 55-летнего пассажира направили в морг для установления причины смерти.

В отношении задержанного уже составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России). Мужчина оказался ранее судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 4 марта, полицейские задержали нетрезвого мужчину, который стрелял в воздух на 10-й линии Васильевского острова. По данным источника РБК, стрельба велась из полурасселенного дома. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Санкт-Петербург троллейбус кондуктор пассажир драка
Материалы по теме
В Волгоградской области в ДТП в школьном автобусе погиб ребенок
Общество
В Санкт-Петербурге автобус протаранил остановку и сбил насмерть женщину
Общество
В Ленобласти столкнулись лесовоз и автобус, один человек погиб
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
IT-компания Secret Technologies запланировала выход на IPOИнвестиции, 12:19
КРТ дошло до Садового кольца: что это такое и как меняет МосквуТренды, 12:14
Медведев не исключил возобновление поставок американского оружия УкраинеПолитика, 12:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:13
ЦБ увеличит продажи валюты на внутреннем рынке почти до ₽6 млрд в деньФинансы, 12:13
В Канаде начали изымать из продажи американский алкогольВино, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о взятии под контроль Привольного в ДНРПолитика, 12:08
В Екатеринбурге задержали мужчину за призывы к поджогам военкоматовОбщество, 12:04
Парадокс Икара: когда сверхприбыли опасны для бизнесаPro, 12:03
Эксперты рассказали о лазейке для получения водительских прав в обход ГАИАвто, 11:51
В России включили сирены для проверки систем оповещения. ВидеоОбщество, 11:51
Медтех против рака: как инновации помогают в онкодиагностикеТренды, 11:48
ВТБ оценил сокращение выдачи ипотеки в России в февралеНедвижимость, 11:42