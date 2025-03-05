В Петербурге кондуктор троллейбуса убил пассажира в ходе конфликта

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Кондуктор троллейбуса в Санкт-Петербурге убил пассажира, не рассчитав силу при попытке успокоить хулигана, сообщила городская полиция.

По ее данным, инцидент произошел вечером 4 марта в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда.

«В троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. 72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал, пока тот не перестал подавать признаков жизни», — рассказали в полиции.

По информации портала «78.ru», нетрезвый дебошир также поднял руку на кондуктора.

Пожилого кондуктора привезли в следственные органы, тело 55-летнего пассажира направили в морг для установления причины смерти.

В отношении задержанного уже составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России). Мужчина оказался ранее судимым. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 4 марта, полицейские задержали нетрезвого мужчину, который стрелял в воздух на 10-й линии Васильевского острова. По данным источника РБК, стрельба велась из полурасселенного дома. В результате инцидента никто не пострадал.