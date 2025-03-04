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Общество ,  
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На Васильевском острове задержали пьяного мужчину, стрелявшего в воздух

Фото: sibirskaya_pelmeshka / Shutterstock
Фото: sibirskaya_pelmeshka / Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину, который стрелял в воздух на 10-ой Линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сообщил РБК источник в соответствующих структурах.

По данным источника, стрельба велась из полурасселенного дома.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения из травмата в воздух палил. Взяли в плен, сейчас к врачам повезем. Без пострадавших», — рассказал собеседник.

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Как написали «78.ru» и «Фонтанка», звуки выстрелов раздавались во дворе дома 51, после чего полиция оцепила территорию. На место тогда выехали Росгвардия и Спецназ. Издание уточнило, что «стрелял психически неуравновешенный мужчина», он «скорее всего, отправится в психиатрическую больницу».

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Теги
Васильевский остров стрельба алкогольное опьянение задержание новости
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