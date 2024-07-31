Против напавшей на кондуктора в Москве нелегалки возбудили уголовное дело

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В московском автобусе нелегальная мигрантка из Узбекистана напала на кондуктора, против нее возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, 6 июня 2024 года кондуктор попытался задержать женщину для проверки оплаты проезда. Женщина напала на него, чтобы избежать привлечения к административной ответственности.



Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти. По ней предусматривается в том числе наказание штрафом в размере до 200 тыс. руб. и лишение свободы на срок до пяти лет.

В ходе допроса обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователи выяснили, что женщина — гражданка Узбекистана, которая находилась на территории столицы незаконно.

В июле 2024 года Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику и, в частности, вводящие новый режим высылки для мигрантов. Поправки устанавливают новый правовой режим высылки для мигрантов: он будет распространяться на иностранцев, которые незаконно находятся в России, а также тех, кто совершил правонарушения.

Против них могут быть введены различные ограничения, например, запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках.