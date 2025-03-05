Президент Аргентины удалил фото с Зеленским после его спора с Трампом
Аргентинский президент Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с украинским коллегой Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание RTN.
«Милей решил полностью придерживаться стратегии Дональда Трампа и удалил все свои фотографии и сообщения с Владимиром Зеленским в соцсети Х», — говорится в материале.
Милей известен как поклонник Трампа: в частности, он называл его «величайшим президентом». Аргентинский лидер в ходе предвыборной гонки получил прозвище Мини-Трамп.
В конце февраля между Зеленским и Трампом произошла перепалка в Белом доме, в итоге республиканец попросил украинскую делегацию удалиться, сорвалось подписание сделки по ресурсам. Через несколько дней Зеленский заявил, что сожалеет о произошедшем и согласен «работать под сильным руководством» американского лидера.
В тот же день, по данным Bloomberg и Fox News, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву.
Читайте РБК в Telegram.