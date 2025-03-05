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Политика ,  
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Президент Аргентины удалил фото с Зеленским после его спора с Трампом

RTN: президент Аргентины удалил фотографии с Зеленским после его спора с Трампом

Аргентинский президент Хавьер Милей удалил все совместные фотографии с украинским коллегой Владимиром Зеленским после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает издание RTN.

«Милей решил полностью придерживаться стратегии Дональда Трампа и удалил все свои фотографии и сообщения с Владимиром Зеленским в соцсети Х», — говорится в материале.

Милей известен как поклонник Трампа: в частности, он называл его «величайшим президентом». Аргентинский лидер в ходе предвыборной гонки получил прозвище Мини-Трамп.

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Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В конце февраля между Зеленским и Трампом произошла перепалка в Белом доме, в итоге республиканец попросил украинскую делегацию удалиться, сорвалось подписание сделки по ресурсам. Через несколько дней Зеленский заявил, что сожалеет о произошедшем и согласен «работать под сильным руководством» американского лидера.

В тот же день, по данным Bloomberg и Fox News, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву.

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Хавьер Милей Аргентина Владимир Зеленский Украина
Хавьер Милей фото

Хавьер Милей

политик, президент Аргентины
22 октября 1970 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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