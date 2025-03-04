Зеленский поручил уточнить у США будущее помощи Украине

Украине нужна официальная информация о дальнейшей судьбе военной помощи США, заявил Зеленский, отметив, что «люди не должны гадать»

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведслужб и дипломатам связаться с США и получить у страны официальные данные о будущем военной помощи Киеву.

«Люди не должны гадать. Украина и Америка заслуживают уважительного диалога, четкой позиции друг друга», — сказал он в ежевечернем видеообращении в телеграм-канале.

Власти Украины не одну неделю получали различные сигналы и уже был прецедент остановки помощи — гуманитарной, энергетической и военной в начале 2024 года, напомнил Зеленский. «Но тогда все удалось быстро восстановить. Мы видели риски, поэтому наши военные, и специальные службы успели наработать алгоритм действий при любом развитии ситуации», — сказал он (цитата по «Европейской правде»).

В ночь на 4 марта Bloomberg, Fox и другие американские СМИ сообщили о распоряжении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока Киев не продемонстрирует «добровольную приверженность миру». По данным The Times, республиканец добивается от Украины подписания сделки об ископаемых без гарантий безопасности.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что решение временное, и Зеленскому нужно «исправить произошедшее на прошлой неделе шокирующие события в Овальном кабинете». Он имеет в виду неудачную встречу Зеленского, Трампа и вице-президента США Джэй Ди Вэнса в Белом доме 28 марта. Вэнс допустил, что помощь возобновится, если Украина вернется к переговорам с США.

Премьер Украины Денис Шмыгаль при этом не подтвердил остановку помощи, отметив, что по состоянию на понедельник поставки оружия продолжались. Он заявил, что Киев готов к переговорам и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, об этом же сообщил и Зеленский. «Помощь Америки была жизненно важна для того, чтобы помочь нам выжить, и я хочу это признать», — говорил он ранее. По данным Кильского института, объем военной поддержки со стороны Вашингтона составил $67 млрд.

По данным CNN, без помощи США Украина сможет поддерживать текущий темп боев в течение нескольких недель, или, вероятно, два-четыре месяца до лета. Шмыгаль говорил, что у военных и властей «есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта».