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Общество ,  
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В Балаково задержали подозреваемого в организации взрыва в подъезде дома

Фото: СК России по Саратовской области
Фото: СК России по Саратовской области

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого по делу об организации взрыва возле одного из многоквартирных домов в городе Балаково Саратовской области, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с оперативниками ГУ МВД России по Саратовской области при поддержке бойцов Росгвардии задержан 38-летний житель города Балаково Саратовской области», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 23 февраля 2025 года подозреваемый на почве ревности заложил и привел в действие взрывное устройство у входной двери подъезда одного из домов по набережной Леонова. В результате чего пострадала женщина: она получила множественные телесные травмы. Пострадавшую доставили в медучреждение.

Кроме всего прочего, за несколько дней до этого фигурант заложил взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома «с целью введения в заблуждение правоохранительных органов».

По данному факту возбуждены два уголовных дела — о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и по факту незаконного хранения и приобретения взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В спальном районе в Балаково прогремел взрыв
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Фото:sarobl / VK

Взрыв произошел вечером 23 февраля. Издание «Балаковский репортер» сообщило, что пострадавшая женщина была ранена на улице, когда сажала ребенка в такси. Телеграм-канал Baza уточнил, что ее госпитализировали с травмами ног и спины.

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Теги
Саратовская область Балаково жилой дом взрыв полиция пострадавшая уголовное дело
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