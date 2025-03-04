Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделку

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых, американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Обращение состоится вечером 4 марта по времени в Вашингтоне — то есть рано утром по московскому времени (после 5:00).

Днем 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина направляет «четкие сигналы» о готовности подписать соглашение. По его словам, речь идет о документе, содержащем только намерение образовать инвестиционный фонд (туда должны будут поступать 50% доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и сопутствующей деятельности). Позднее две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.

Материал дополняется