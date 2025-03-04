 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделку

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США и Украина могут в ближайшее время подписать соглашение о полезных ископаемых, американский президент Дональд Трамп может объявить об этом в своем обращении к конгрессу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Обращение состоится вечером 4 марта по времени в Вашингтоне — то есть рано утром по московскому времени (после 5:00).

Днем 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина направляет «четкие сигналы» о готовности подписать соглашение. По его словам, речь идет о документе, содержащем только намерение образовать инвестиционный фонд (туда должны будут поступать 50% доходов от ренты или лицензий на полезные ископаемые и сопутствующей деятельности). Позднее две страны подпишут другое соглашение, которое будут ратифицировать украинский парламент и конгресс США.

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Украина США полезные ископаемые Дональд Трамп
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Путин предложил Дронову возглавить Новгородскую областьПолитика, 22:38
Reuters узнал о готовности США и Украины скоро подписать ресурсную сделкуПолитика, 22:29
На Васильевском острове задержали пьяного мужчину, стрелявшего в воздухОбщество, 22:24
СКА третий раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКАСпорт, 22:10
Суд арестовал активы железнодорожных операторов по иску ГенпрокуратурыБизнес, 22:04
Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлиныПолитика, 21:55
Российская Team Spirit выиграла крупный турнир по Dota 2 DreamLeagueСпорт, 21:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский поручил уточнить у США будущее помощи УкраинеПолитика, 21:37
Маск призвал проследить за поведением Зеленского после слов о миреПолитика, 21:33
Кремль объяснил слова Путина о сотрудничестве с США по металламПолитика, 21:31
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Из шахты «Воркутинская» эвакуировали горняковОбщество, 21:22
В Госдуме подготовят ужесточение контроля за оборотом этилового спиртаБизнес, 21:22
«Аэрофлот» получил ₽64 млрд прибыли. Почему 50% не пойдет на дивидендыИнвестиции, 21:18