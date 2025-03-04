Маск про слова Зеленского о готовности к миру: важны действия, а не слова

Маск призвал проследить за поведением Зеленского после слов о мире

Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Предприниматель, куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск призвал проследить за дальнейшими действиями президента Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в X после заявления украинского лидера о готовности к мирным переговорам.

«Важны действия, а не слова. Давайте посмотрим, какие шаги будут предприняты», — говорится в посте.

Ранее Зеленский опубликовал заявление в социальной сети, в котором написал, что хочет исправить последствия провальной встречи в Овальном кабинете. Он поблагодарил США за помощь, заверил в желании Украины как можно скорее сесть за стол переговоров и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.

Через несколько дней после перепалки США приостановили помощь Украине, а Трамп и ряд других американских чиновников обвинили Зеленского в нежелании мира.