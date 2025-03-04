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СК показал кадры с места убийства главы района в Алтайском крае. Видео

Появились кадры с места убийства главы района в Алтайском крае

СК показал кадры с места убийства главы района в Алтайском крае. Видео
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Следственный комитет показал кадры с места убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко.

Его застрелили на выходе из кафе днем 4 марта. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, это бывший подчиненный Онищенко — 45-летний Анатолий Фенин, при задержании он пытался покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство). Позже в следственном управлении СК по Алтайскому краю сообщили, что Онищенко могли убить из-за конфликта вокруг должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Николай Онищенко родился в 1973 году в Романовском районе Алтайского края, в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, потом работал в правоохранительных органах, стал начальником отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района Алтайского края.

В октябре 2022 года районные депутаты избрали Онищенко главой Завьяловского района.

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Теги
Алтайский край убийство глава района
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